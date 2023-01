Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dévoile sa bande-annonce cinématique

La sortie du jeu de Warner Bros Games Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard qui se déroule dans l'univers de Harry Potter approche à grands pas, du moins sur PC, Xbox Series et Playstation 5. En effet, le titre sortira sur Nintendo Switch seulement le 25 juillet prochain , soit quelque temps après les versions old gen PlayStation 4 et Xbox One qui débarqueront le 4 avril prochain . Ce sont donc les versions PlayStation 5, Xbox Series et PC du jeu qui ouvriront le bal dès le 10 février (avec un accès au jeu dès le 7 février pour les acheteurs de l'édition Deluxe du jeu).

En amont de cette sortie, le titre a profité de cette période calme pour dévoiler sa bande-annonce cinématique, sorte de note d'intention des développeurs. Qu'en pensez-vous ?