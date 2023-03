Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard - Découvrez la bande-son magique du jeu sur un triple vinyle dès cet été

Alors que les possesseurs de Nintendo Switch sont toujours dans l'attente de la date de sortie de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, et surtout de savoir comment sera le rendu du titre sur nos consoles hybrides, l'heure est venue de s'arrêter sur l'aspect musical du titre. Après avoir conquis les joueurs sur versions Next Gen, le jeu de Avalanche Software va maintenant faire vibrer les mélomanes. Mondo et Just for Games viennent d'annoncer un partenariat pour sortie la bande-annonce du RPG en France dans un format triple vinyle dès cet été .

À propos de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard (Original Soundtrack) 3LP : Composée par le talentueux compositeur Chuck E. Myers, la bande son est une fusion parfaite entre des instruments classiques et des sons électroniques modernes, créant ainsi une ambiance unique et captivante. Chaque piste de la bande son est une œuvre d'art en soi, offrant des mélodies riches et des arrangements complexes qui reflètent parfaitement l'univers fantastique de Harry Potter. Les fans seront ravis de retrouver des thèmes bien connus, ainsi que de nouveaux morceaux qui ne manqueront pas de les émerveiller. Le vinyle Hogwarts Legacy est également une pièce de collection exceptionnelle pour tous les fans de Harry Potter. En résumé, la bande son originale du vinyle Hogwarts Legacy est une expérience musicale inoubliable qui vous transportera dans un monde magique et fascinant. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans l'univers de Harry Potter, cette bande son est un must-have pour tout collectionneur ou amateur de musique de qualité.