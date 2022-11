Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard : le jeu en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter se laisse découvrir dans une longue vidéo de gameplay

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, le jeu d'action-aventure en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter de J.K Rowling se laisse découvrir grâce à une nouvelle vidéo de présentation de plus de 45 minutes (voir ci-dessous.) L'occasion de découvrir les différentes options de création du personnage principal du jeu et surtout de faire une petite visite du château de Poudlard.

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est attendu le 10 février 2023 sur PlayStation, Xbox et PC. Une version Nintendo Switch est prévue mais, par contre, n'a toujours pas de date de sortie. Plus d'infos avec nos news précédentes.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est un RPG d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l'univers des livres Harry Potter. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers, et d'autres nouveaux, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous rêvez d'être.



Découvrez le Poudlard des années 1800. Vous y incarnez un élève détenant la clé d'un secret antique qui menace d'anéantir le monde des sorciers. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Votre héritage vous appartient. Écrivez votre propre histoire.