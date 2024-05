Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dévoile sa mise à jour d'été

Sorti contre toute attente en fin d'année 2023 sur Nintendo Switch après une sortie plutôt triomphante sur les autres plateformes en début d'année 2023 , Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard revient aujourd'hui d'entre les mangemorts pour dévoiler son imminente grosse mise à jour d'été. Celle-ci débarquera gratuitement sur apparemment toutes les plateformes dès le jeudi 6 juin prochain en apportant avec elle :

Prêt à dépoussiérer votre baguette ?

No Revelio needed here! We’re sharing all of the details around our upcoming summer update. Get ready to dive back into the magic of #HogwartsLegacy on June 6th! pic.twitter.com/85SkKQK8ii