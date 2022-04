Spells & Secrets - Un nouveau roguelike dans un monde de sorciers se présente sur Nintendo Switch

Alors que les yeux des fans de Harry Potter sont rivés sur la sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le développeur Alchemist Interactive va profiter de cette année pour présenter son propre univers magique Spells & Secrets. Attendu sur Steam et Nintendo Switch courant 2023 , le titre se présente comme un roguelike se déroulant dans une académie magique. Nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer ainsi que les premières informations que nous avons sur le titre.

Spells & Secrets est actuellement en cours de financement sur la plateforme Kickstarter, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si le projet vous intéresse.

Spells & Secrets est un jeu d'action-aventure en 3D avec des mécanismes de puzzle et des éléments procéduraux qui vous offre un bac à sable magique à explorer. Préparez-vous à découvrir un large éventail de sorts uniques, d'artefacts puissants et de potions utiles.

Dans Spells & Secrets, vous pouvez faire fonctionner chaque sort sur toutes les cibles : du premier ennemi au boss final et même les objets de l'environnement. À vous de combiner astucieusement vos sorts et vos connaissances pour prendre le dessus. Et si vous en avez assez de vous aventurer seul, demandez à un ami de vous rejoindre et découvrez le monde de Spell & Secrets en coopération locale !