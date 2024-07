GTA+ : le service d'abonnement de Rockstar bientôt sur Nintendo Switch ?

Pour beaucoup, la Nintendo Switch est une console d'anthologie qui a un petit côté musée du jeu vidéo en permettant de retrouver de très nombreux jeux, nouveaux et anciens. Ainsi, à côté des jeux Nintendo attendus, on retrouve sur Switch, des jeux aussi différents que The Witcher 3 : Wild Hunt, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ou encore Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard mais aussi des tas de jeux des licences Final Fantasy, Tomb Raider, Resident Evil, Dragon Quest et même trois opus cultes de GTA avec Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition.

Cependant, pour le moment pas de GTA IV et encore moins de GTA V... Mais les portages de ces jeux sont-ils possibles (autrement qu'en CLOUD) ? Cela parait difficile, surtout lorsqu'on se rappelle des difficultés rencontrées par les portages de GTA : The Trilogy. Pour autant, certains joueurs veulent y croire, et plus encore depuis qu'un certain Tez2 a publié sur ses réseaux des captures d'écran semblant montrer que pendant quelques temps, le site GTA+ a mentionné la Nintendo Switch comme console compatible.

Pour mémoire le GTA+ est un service d'abonnement, disponible sur PS5 et Xbox Series, permettant de jouer à une poignée de jeux Rockstar mais aussi d'obtenir de nombreux avantages dans GTA Online.

A dire vrai, à ce jour, l'ajout du GTA+ sur Nintendo Switch serait assez limité et permettrait simplement d'accéder aux jeux L.A. Noire, Red Dead Redemption et Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition. A moins que cela annonce d'autres portages ?

Rappelons tout de même qu'il ne s'agit que d'une rumeur basée sur une capture d'écran. De plus, même si le site GTA+ a bien mentionné la Nintendo Switch a un moment donné, il s'agit peut-être tout simplement d'une erreur.

En attendant d'hypothétiques développements, vous pouvez retrouver plus d'infos concernant Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sur Nintendo Switch via notre test complet

Rockstar Games has updated the platform list for "Games Included with GTA+" to include Nintendo Switch, but it is not currently used on the site.



Rockstar may soon update these games on the Switch to be playable for free with a GTA+ subscription. pic.twitter.com/28Enxb5EtR — Tez2 (@TezFunz2) July 15, 2024

