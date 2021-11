Bugs, problèmes de performance, version PC retirée, demandes de remboursement... Rockstar dans la tourmente après la sortie de la trilogie GTA

C'était censé être l'événement du mois voire de la fin d 'année, notamment sur Nintendo Switch mais la sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est en train de tourner au fiasco total. Pour mémoire, il s'agit d'une compilation réunissant les trois GTA de l'ère PS2/360, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas, dans de nouvelles versions HD définitives" avec des graphismes retravaillés et des commandes améliorées pour un confort de jeu inégalé jusqu'à présent (voir détails.) Malheureusement, avant même la sortie officielle du titre, une avalanche de critiques s'est abattue sur les réseaux. En cause de nombreux bugs, de baisses de framerate et des graphismes parfois hideux notamment à cause des modifications apportées à des éléments de décor ou aux PNJ... Pour couronner le tout, la version PC du titre a du être retirée à cause de problèmes avec le Rockstar Launcher. Quant à la version Nintendo Switch, elle est considérée comme la plus mauvaise avec des baisses de framerate et pas mal de bugs... Pour autant, toutes les versions sont pointées du doigt par les joueurs. Sur les réseaux, les plaintes se succèdent et beaucoup demandent a être remboursés, considérant que Rockstar a sorti les jeux alors que leur développement était inachevé.

Devant l'ampleur des plaintes, le PDG de Grove Street Games, Thomas Williamson, en charge des portages, a pris la parole sur les réseaux sociaux remerciant plus ou moins les joueurs pour enthousiasme et expliquant que les problèmes allégués venaient en partie des jeux originaux car au fur et à mesure que le temps passe, "l'art vieillit" et "ce qui était à l'époque une erreur devient un hommage" et "de l'histoire". et que si "sa préservation est importante (...) certaines erreurs doivent être rectifiées et d'autres doivent être préservées". Cependant il est vrai que décider ce qu'il faut garder et ce qu'il faut supprimer est "une lourde responsabilité".

Une déclaration qui a évidement soulevé une nouvelle fois l'enthousiasme des joueurs. Cependant, il faut noter que des mises à jour sont déjà en cours et devraient donc, on l'espère, régler certains problèmes. Mais d'ailleurs, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition mérite-t-il toutes ces critiques ? Et la version switch est-elle si terrible que ça ? On vous donnera notre point de vue dans notre test à paraître un peu plus tard (c'est du teasing.)

En attendant, retrouvez une vidéo des jeux sur Nintendo Switch et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

There are a lot of headlines circulating about people demanding refunds for GTA: The Trilogy. Honestly, this is something I totally support, just like I did with CyberPunk last year. Unfinished, buggy, game launches have become far too common over the last generation or two. — The Galway Gamer (@TheGalwayGamer) November 13, 2021