Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sort aujourd'hui sur l'eShop - Nouvelles infos et nouvelles images de la version Nintendo Switch

C'est l'évènement du jour : Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition débarque dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au programme, les trois classiques de l'ère PS2/Xbox : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas dans des versions HD repensées et améliorées. Chacun de ces trois jeux a, un moment donné, été une date pour la série mais aussi pour les jeux vidéo. Pour le 20eme anniversaire de la sortie de GTA III, Rockstar a mis les petits plats dans les grands en retravaillant les trois jeux de façon à les moderniser pour les rendre plus accessibles que jamais mais aussi plus en phase avec les joueurs actuels. Notez que, pour le moment du moins, il est impossible d'acheter les jeux indépendamment. Sur l'eShop Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition coûte 59,99€ pour un poids de (aux dernières nouvelles) 19,9 Go (dont 2,6 Go pour GTA III, 5,5 Go pour Vice City et 11,90 Go pour San Andreas)

Retrouvez ci-dessous, une liste, non exhaustive des améliorations apportées aux trois jeux :

Confort de jeu

De nouvelles commandes inspirées de GTA V

Commandes de tir et de visée repensée notamment celles depuis un véhicule dans GTA: San Andréas

Améliorations des roues de sélection des armes et des stations de radio ( voir image )

) Mini-cartes permettant une navigation améliorée notamment avec la possibilité de placer des repères

Les missions échouées peuvent être recommencées immédiatement

Amélioration des succès et trophées

Les membres du Rockstar Games Social Club auront droit à de nouveaux exploits spéciaux

Nouvelle localisation dans de très nombreuses langues

Graphismes et qualité visuelle

Textures HD permettant de mieux apprécier les détails

Système d'éclairage totalement refaits avec des ombres, des reflets et des lumières plus réalistes

Les effets sur l'environnement, l'eau, la météo ont été retravaillés

La végétation est désormais plus abondante

Un travail a été fait sur la distance d'affichage

Améliorations spécifiques à la Nintendo Switch

Visée gyroscopique

Contrôle de la caméra (zoom et déplacement) et navigation dans les menus via l'écran tactile

Par ailleurs, les trois jeux ont vu leur bande originale retravaillée avec plus de 200 chansons dans leurs versions les plus actuelles (depuis 2014) réparties sur près de 29 stations de radio . Retrouvez sur cette page de nouvelles images inédites tirées de la version Nintendo Switch ainsi qu'une vidéo montrant les améliorations visuelles sur les trois titres.

Pour rappel, si Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est attendu aujourd'hui sur l'eShop, pour la version boîte sur Nintendo Switch, il faudra par contre attendre le 7 décembre 2021 . Pour plus de détails, voir notre news dédiée.

