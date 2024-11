Trois ans après sa sortie, Grand Theft Auto: The Trilogy reçoit une grosse mise à jour surprise sur toutes les plateformes- Tous les détails

Trois ans quasiment jour pour jour après sa sortie, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition, qui réunit les trois épisodes cultes de l'ère PS2, vient d'être mis à jour sur toutes les plateformes, PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Les trois jeux passent donc en version 1.112 et reçoivent à priori pas mal d'améliorations. C'est, semble-t-il, une des plus grosses mises à jour reçue par The Definitive Edition.

Sur X, Synth Potato note que désormais les jeux bénéficient d'un mode "éclairage classique" qui transforme totalement l'expérience visuelle du jeu pour la rapprocher de celle des jeux originaux. Le brouillard est de retour, restaurant l'impression de gigantisme de la ville. Des améliorations concernant le physique des personnages ou encore la position accroupie ont été apportées, tout comme des améliorations de qualité de vie (notamment avec l'utilisation des armes dans GTA III) ou encore une gestion plus fidèle de la météo dans les jeux en fonction des environnements. On peut aussi désormais faire une pause durant les cinématiques.

Par ailleurs, Synth Potato note que le studio Grove Street Games a l'origine des remasters n'est plus mentionné. Il semble que suite aux gros problèmes rencontrés par la trilogie à sa sortie, Rockstar ait entièrement repris les choses en main. Retrouvez les notes officielles de la mise à jour 1.112 de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition ci-dessous et plus de détails avec le thread de Synth Potato listant les 10 améliorations les plus notables.

Notes de mise à jour 1.112 de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

[13 novembre 2024] Général – Toutes les plateformes, tous les titres De nombreuses corrections et améliorations

Ajout du mode d'éclairage classique qui restaure l'apparence et la sensation du ciel dans les jeux originaux [12 novembre 2024] Général – PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC De nombreuses corrections et améliorations

Ajout du mode d'éclairage classique qui restaure l'apparence et la sensation du ciel dans les jeux originaux

Lire aussi :

GTA Trilogy Definitive Editions are FINALLY fixed.



After 3 years of waiting, GTA:DE finally recieved a massive patch that has changed these remasters' visuals from the ground up and fixed a ton of issues.



Here are 10 of the biggest changes with the new patch. A Thread ???? pic.twitter.com/lUIhVHRaNi — Synth Potato???? (@SynthPotato) November 12, 2024

3) Grove Street Games REMOVED



Original developers behind the remasters, Grove Street Games, have been completely removed from the studios list in the intro and main menu.



Fun fact: GSG was originally known as Wardrum Studios and they were so proud of their work on porting GTA… pic.twitter.com/BHo2Kq01hd — Synth Potato???? (@SynthPotato) November 12, 2024

Source : Rockstargames