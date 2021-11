Grand Theft Auto : The Trilogy - Rockstar s'excuse pour la mauvaise qualité des remasters des trois GTA et déploie les premières mises à jour corrigeant différents bugs

Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition propose de retrouver sur nos nouvelles consoles, et notamment sur Nintendo Switch, trois classiques de l'ère PS2/360, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas. Malheureusement si le plaisir de (re)jouer à ses monuments des jeux vidéo est toujorus là vingt-ans après la sortie de GTA III, il n'en reste pas moins que des bugs et de nombreux soucis viennent ternir quelques peu la joie des retrouvailles. Devant l'ampleur des reproches et la litanie des plaintes, Rockstar a publié il y a peu sur son site un message d'excuses repéré par Nintendo Life :

Tout d'abord, nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant à ces jeux. La série Grand Theft Auto - et les jeux qui composent cette trilogie emblématique - sont aussi spéciaux pour nous que nous savons qu'ils le sont pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces jeux classiques n'ont pas été lancées dans un état répondant à nos propres normes de qualité ou aux normes auxquelles nos fans s'attendent. Nous avons des plans en cours pour résoudre les problèmes techniques et améliorer chaque jeu à l'avenir. Avec chaque mise à jour prévue, les jeux atteindront le niveau de qualité qu'ils méritent d'être.

Depuis, les premières mises à jour viennent d'arriver sur les trois jeux et sur toutes les versions. Retrouvez les principaux changements concernant les trois jeux et toutes les versions :

Général – Toutes les plateformes Correction de plusieurs problèmes de localisation

Correction de plusieurs cas de collision manquante ou mal alignée

Correction de plusieurs instances de trous dans la carte

Correction de plusieurs instances de textures incorrectes ou mal placées

Correction de plusieurs occurrences de l'écrêtage de la caméra à travers des objets

Correction de plusieurs cas de sous-titres incorrects affichés

Correction de plusieurs instances de texte d'aide incorrect affiché

Correction de plusieurs instances d'objets égarés

Correction de plusieurs cas de problèmes avec les modèles de personnages dans les cinématiques

Correction de plusieurs cas de lignes audio sautées, retardées ou répétées

D'autres corrections notamment sur la pluie ont été apportées et chaque jeu a eu droit à ses propres corrections (voir les détails- en anglais, ici.)En ce qui concerne les versions Nintendo Switch, plus spécifiquement, pas grand-chose, la plateforme n'étant même pas, ou presque pas, citée. On note cependant la "correction d'un problème avec les modifications apportées aux paramètres de langue non conservées après un redémarrage " sur Grand Theft Auto: Vice City. On espère cependant que les versions Switch ne seront pas oubliées à l'avenir et que des correctifs plus ciblés seront publiés. Notez, pour finir, que Rockstar appelle les fans à être mesurés dans leur réactions notamment vis à vis des membres des équipes de développement qui sont harcelés sur les réseaux sociaux depuis la sortie des trois jeux.

