Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch - Rockstar Games nous fait un topo sur les 3 opus

C'est la sortie de cette semaine qui va chambouler les joueurs de Nintendo Switch : Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est enfin disponible en version dématérialisée sur le Nintendo eShop. Si notre ami rifraff nous a proposé hier de découvrir quelques visuels de la version dédiée à nos consoles hybrides, Rockstar Games propose aujourd'hui de nous faire une petite présentation rapide des trois titres disponibles dans cette compilation, à savoir Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas. Idéal si comme votre serviteur vous avez commencé que très tardivement la série.

Grand Theft Auto III Tout commence à Liberty City. Sorti pour la première fois le 22 octobre 2001, Grand Theft Auto III a été le premier jeu à exprimer notre volonté de créer un monde ouvert en 3D hautement détaillé et immersif pour donner aux joueurs une sensation de liberté jusqu'alors inconnue, dans un gameplay non linéaire combiné à une narration riche et presque cinématographique, sans compter les stations de radio (aujourd’hui cultes), chacune avec sa sélection de titres spécifique et son animateur attitré.

Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto: Vice City a raffiné cette approche. Toujours plus immersif, toujours plus détaillé, et toujours plus cocasse, il emmène les joueurs dans les années 80 sous les néons d'une ville tropicale débordant d'excès et leur fait suivre l’histoire de Tommy Vercetti dans sa quête de vengeance.

Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas est allé encore plus loin avec l'apparition de trois villes différentes et leurs alentours, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Carl Johnson, dit CJ, fait face aux dangers liés à la rue et aux flics corrompus pour sauver sa famille dans un hommage aux années 90.

Informations sur la compilation : Initialement développé par Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été adapté pour les plateformes actuelles par Grove Street Games en utilisant Unreal Engine afin de rendre ces classiques plus vivants et immersifs que jamais.



Les trois jeux contenus dans Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition proposent également des améliorations spécifiques à certaines plateformes comme la possibilité de changer l'angle de vue, de déplacer la caméra et de naviguer dans les menus via l'écran tactile ainsi que d'utiliser la visée gyroscopique sur Nintendo Switch, une résolution 4K avec une performance montant jusqu'à 60 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et la prise en charge de la technologie NVIDIA DLSS sur PC.

Pour rappel, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est disponible sur l'eShop au tarif de 59,99€. Mais si comme votre serviteur vous êtes plutôt du genre version physique, la compilation sortira également en boîte à partir du 7 décembre dans toutes les boutiques comme amazon.fr ou fnac.com.

Source : Nintendo