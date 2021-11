Grand Theft Auto : The Trilogy : découvrez les premières images de la version Nintendo Switch

Si vous êtes un joueur ou une joueuse qui ne joue que sur consoles Nintendo, vous êtes sûrement passé à côté du phénomène GTA... Il est vrai que la licence culte de Rockstar a toujours été associée aux consoles Sony et Microsoft et jusqu'à aujourd'hui, aucun opus n'avait été porté sur une console Nintendo ou pour être exact, sur une console de salon de Nintendo. En effet, il faut se souvenir que les deux premiers opus ont eu droit à leur portage sur Game Boy Color, que la Game Boy Advance a eu son propre épisode tout comme la NDS avec l'excellent Grand Theft Auto : Chinatown Wars- dont l'annonce à l'E3 2008 avait pourtant bien fait bidonner les journalistes présents à l'époque...

Cependant s'il aura fallu du temps (près de 20 ans depuis la sortie de GTA III sur PS2 et Xbox, dès cette semaine, les fans de Nintendo vont pouvoir faire une petite séance de rattrapage avec Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition qui compile les 3 GTA de l'ère PS2/Xbox (voir détails ci-dessous.) Les trois jeux reviennent en version remasterisée avec pas mal de petites "améliorations" dont certaines réservées à l'édition Nintendo Switch notamment le contrôle de la caméra (zoom et déplacement) et la navigation des menus directement via l'écran tactile, ainsi que la visée gyroscopique. En attendant de pouvoir découvrir les trois jeux cultes sur notre Nintendo Switch, Rockstar vient de partager sur le site officiel de la compilation, les premières captures d'écran des jeux tournant sur la console de Nintendo. Retrouvez ces images sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est attendu sur l'eShop pour le 11 novembre 2021 . La version physique sera par contre mise en vente dès le 7 décembre 2021 .Pour plus de détails, voir notre news dédiée.

Trois villes emblématiques, trois histoires exceptionnelles. Jouez aux classiques de la trilogie originale de Grand Theft Auto qui ont ouvert la voie au genre : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas ont été mis à jour pour une nouvelle génération et bénéficient d'améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d'affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore, qui redonnent vie à ces univers tant appréciés sous leur meilleur jour. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition inclut : Grand Theft Auto III : Tout commence à Liberty City. Grand Theft Auto III vous offre une liberté d'action totale et vous sert le cœur du monde criminel sur un plateau. Aurez-vous assez de cran pour accepter cette offre ?

Grand Theft Auto: Vice City : Bienvenue dans les années 80. Située en plein dans la décennie des coiffures excentriques et des costumes pastel, voici l'histoire d'un homme qui va gravir tous les échelons de la criminalité. Grand Theft Auto revient avec l'histoire de Tommy Vercetti, qui mêle trahison et vengeance sous les néons d'une ville tropicale débordant d'excès et de possibilités.

Grand Theft Auto: San Andreas : Il y a cinq ans, Carl Johnson, dit CJ, a laissé derrière lui sa vie à Los Santos, San Andreas, une ville déchirée par les guerres de gangs, la drogue et la corruption. Les années 90 sont là, et aujourd'hui il est temps pour CJ de rentrer à la maison. Sa mère a été assassinée, sa famille s'est effondrée et ses amis d'enfance courent au désastre. Alors qu'il rentre chez lui, des policiers véreux lui collent un meurtre sur le dos. CJ se lance alors, contre son gré, dans un périple à travers l'État de San Andreas pour tenter de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues dans ce nouvel épisode de la série qui a tout changé. Développé par Rockstar Games, adapté par Grove Street Games.

Source : Rockstargames