Take-Two intente une action en justice contre le projet de rétro-ingénierie permettant notamment de jouer à GTA sur Nintendo Switch

Alors qu'une rumeur court sur une possible sortie de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas en version remasterisée sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch, on apprend que Take-Two l'éditeur de GTA multiplie les pressions et les actions en justice pour supprimer les mods les plus populaires liés à la licence mais aussi pour mettre un terme au projet re3, un projet de rétro-ingénierie développé par 14 fans permettant aux joueurs d'installer et d'exécuter Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto: Vice City sur plusieurs plateformes dont la PlayStation Vita et la Nintendo Switch. Ce projet existe depuis plusieurs années et n'avait jusqu'à présent suscité aucune réaction de la part de Take-Two...

Alors faut-il y voir un lien avec la rumeur du retour des GTA de l'ère PS2 et notamment leur arrivée sur Nintendo Switch ? Chacun se fera évidemment son avis. Comme toujours, n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos commentaires.