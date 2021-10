Grand Theft Auto : Trilogy - La version boîte nécessitera un téléchargement sur Nintendo Switch

Grand Theft Auto est une licence phare des jeux vidéo qui a malheureusement toujours zappé les consoles de salon de Nintendo... Cependant, le mois prochain , Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas reviennent dans une compilation nommée Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition. On la retrouvera sur de nombreuses plateformes dont (enfin) la Nintendo Switch.

Notez cependant, que le mois prochain sur Nintendo Switch, seule la version eShop sera disponible. Si vous préférez les versions cartouches, il vous faudra patienter jusqu'à début décembre. A ce propos, notez qu'à priori, si on se fie aux premiers visuels publiés sur le net, la version boîte de sur Nintendo Switch nécessitera un téléchargement (ce qui n'est pas le cas sur les autres supports.) On ne sait pas encore la taille de ce téléchargement même si on peut émettre des hypothèses.

En effet, on sait que lorsqu'un éditeur décide de sortir un jeu en physique sur Nintendo Switch, il doit forcément prendre en compte le prix de la cartouche Nintendo Switch qui est un format propriétaire. Il a alors le choix entre différentes capacités de stockage, 4 Go, 8 Go, 16 Go et 32 Go (et peut-être même 64 Go) sachant que plus la capacité de stockage est grande, plus le prix de la cartouche est élevée.

Pour minimiser les coûts, les éditeurs sont donc parfois tentés d'opter pour des cartouches dont la capacité est insuffisante pour contenir leur jeu, imposant ainsi aux joueurs un téléchargement de données plus ou moins imposants comme avec Wolfenstein II : The New Colossus ou encore la version Switch de LEGO City Undercover.

Dernièrement, nous vous avons révélé le poids de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition qui serait de 25,4 Go . En supposant que Rockstar ait choisi la cartouche de 16 Go pour recevoir sa compilation, cela impliquerait un téléchargement obligatoire (au minimum) de 9,4 Go. On peut penser aussi que la cartouche inclura un jeu (ou deux) et demandera de télécharger le()s autre(s).

Encore une fois, ce ne sont que des suppositions et on espère avoir des éclaircissements très prochainement . En attendant, n'hésitez pas à faire connaître votre point de vue dans les commentaires.