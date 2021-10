Grand Theft Auto : The Trilogy : le poids des trois GTA sur l'eShop de la Nintendo Switch

Petit à petit, la Nintendo Switch accueille toutes les grosses licences multi. Il lui en manque encore quelques-unes comme Tomb Raider par exemple mais la liste rétrécit au fur et à mesure des annonces. C'est ainsi que le mois prochain , Grand Theft Auto qui a fait les beaux jours des Playstation débarque enfin sur consoles de salon Nintendo avec une compilation "définitive" réunissant trois épisodes : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas. La compilation sera disponible le 11 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch et un mois plus tard, en version boîte dans le commerce. Ainsi, si vous êtes impatient de retrouver GTA sur votre console Nintendo, vous devrez fatalement passer par l'eShop- ou patienter un peu...

Si vous êtes pressé sachez que la compilation sera vendue au prix de 59€99 sur l'eShop. Bizarrement, il ne sera pas possible (en tout cas pas pour le moment) d'acheter les épisodes séparément. Pourtant, chaque opus a sa propre fiche eShop. Ainsi, on peut connaître non seulement le poids de la compilation mais aussi celui de chaque jeu. Pour télécharger Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition, il vous faudra réserver près de 13,1 Go d'espace dans la mémoire ou la carte SD de votre console. Dans le détail, cela donnera :

Grand Theft Auto III : 2,2 Go

Grand Theft Auto Vice City : 119 Mo

Grand Theft Auto San Andreas : 10,8 Go

Pour plus de détails, voir notre news dédiée et les captures d'écran des fiche eShop sur cette page. Pour rappel, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est attendu sur l'eShop pour le 11 novembre 2021 . La version physique sera par contre mise en vente dès le 7 décembre 2021 .