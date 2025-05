GTA 6 voit sa sortie reportée à mai 2026 - Le jeu pourrait-il sortir sur Nintendo Switch 2 ?

Avec l'arrivée de la Nintendo SWITCH 2, la sortie de GTA 6 était incontestablement l'un des plus gros évènements de l'année.

Seulement, Rockstar Games l'a officialisé, il y a deux jours , GTA 6 ne sortira finalement que l'année prochaine . Manifestement, le studio new-yorkais a besoin de plus de temps pour finaliser son bébé, présenté comme "l'opus, le plus imposant et le plus immersif de la série des Grand Theft Auto à ce jour".

C'est un coup dur pour les fans qui attendent ce nouvel épisode depuis des années surtout qu'en février dernier , Rockstar avait été catégorique en affirmant que le sortie de GTA 6 était assurée pour l'automne 2025 et ne serait donc pas reportée.

Mais bon, en même temps, c'est assez classique qu'un très gros jeu voit finalement sa sortie décalée malgré des affirmations contraires. Et si c'est pour éviter un jeu rempli de bugs et de problèmes, c'est sans doute pour le mieux. Cela laissera peut-être le temps à Rockstar Games d'annoncer la sortie du jeu sur... Nintendo SWITCH 2 ?

GTA 6 est actuellement attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et rien ne laisse penser que le jeu pourrait être porté sur la nouvelle console de Nintendo.

Pendant longtemps, GTA et Nintendo n'ont pas vraiment été "des mots qui vont très bien ensemble". Il suffit de se souvenir des rires ayant accompagné l'annonce de Grand Theft Auto : Chinatown Wars sur Nintendo DS à l'E3 2008 (alors qu'à l'arrivée, le jeu est pourtant très bon, et probablement parmi les meilleurs de la ludothèque de la NDS).

Et si la Nintendo Switch a finalement accueilli Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition, ce n'est toujours pas le cas, pour le moment, de GTA IV et de GTA V, pourtant respectivement sortis initialement en 2008 et 2013 sur PS3 et 360.

Mais d'ailleurs GTA 6 peut-il être porté sur Nintendo SWITCH 2 ou la nouvelle console de Nintendo montre-t-elle déjà ses limites ? Il faudra encore patienter un peu pour le découvrir- ou pas, la nouvelle console de Nintendo ne sortant que le mois prochain .

En attendant, retrouvez ci-dessous l'annonce de Rockstar et le premier trailer de GTA 6. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaires.

Pour le moment, GTA 6 est prévu le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

2 mai 2025 Bonjour à tous,



la sortie de Grand Theft Auto VI est désormais prévue pour le 26 mai 2026.



Nous sommes sincèrement désolés que ce soit plus tard que prévu. L'intérêt et l'enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d'humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à la finalisation du jeu.



À chaque sortie, notre objectif a toujours été de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour vous offrir la qualité que vous attendez et méritez.



Nous avons hâte de partager plus d'informations avec vous prochainement.



Cordialement,

Rockstar Games

Grand Theft Auto VI s'installe dans l'État de Leonida, qui abrite les rues baignées par les néons de Vice City et plus encore. Cet opus, le plus imposant et le plus immersif de la série des Grand Theft Auto à ce jour, sera disponible le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

