Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition dévoile enfin la date de sortie de ses éditions physiques

Après une sortie mouvementée le 11 novembre dernier sur Nintendo Switch (et les autres plateformes) mais seulement sur l'eShop, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition vient aujourd'hui de nous dévoiler sa date de sortie en magasin dans une version boîte spécialement conçue pour les allergiques au digital...ou pas. En effet, cette édition physique nécessitera tout de même de télécharger des données pour pouvoir être lancée. Ce sera donc le 11 février prochain que les fans de la mythique licence de Rockstar pourront se ruer dans les magasins pour acquérir leur sésame. Si pour l'instant aucun prix n'a été dévoilé, nous pouvons sans peine imaginer que celui-ci tournera autour des 49,99 euros soit le prix de sa version dématérialisée.

Notée 6.5/10 par le grand @rifraff dans nos colonnes, cette compilation regroupe toutes les versions de GTA III, à savoir GTA III, Vice City et San Andreas, en une seule cartouche et avec quelques améliorations. Pour lire son test complet vous pouvez cliquer ici.

