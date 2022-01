Voilà à quoi ressemble GTA V sur... Game Boy

Sorti en 1989 , le Game Boy est la première console portable à cartouche de Nintendo. qui pendant des années a trusté le sommet des charts et les sacs à dos des enfants du monde entier. Vendue à plus de 118, 69 millions d'exemplaires , et à l'origine de hits divers et de licences incroyables comme Pokémon, Kirby, Wario Land, etc, la console est parfois considérée comme l'ancêtre du smartphone.. On a cependant un peu de mal à la ressortir aujourd'hui pour lancer une petite partie. Il faut dire que son écran verdâtre non rétro-éclairé et ses graphismes en noir et gris ne plaident pas forcément en sa faveur. Pour autant, certains joueurs sont malgré tout nostalgiques... C'est le cas d'un certain Sebastian Staacks qui s'est amusé à créer une cartouche WiFi permettant au Game Boy de se connecter à internet de façon à envoyer des messages ou encore d'accéder à une version spéciale de Wikipedia. Mieux la cartouche permet aussi de streamer des contenus sur l'écran du Game Boy, des vidéos mais aussi des jeux; des jeux jouables !

Sebastian a ainsi réussi à diffuser le jeu GTA V sur l'écran de son Game Boy, et même mieux il a réussi à y jouer sur Game Boy- le système étant finalement proche de celui du Cloud... Evidemment, vu les spécificités de l'écran, le résultat n'explose pas vraiment p et ce n'est évidemment pas vraiment els rétines- ou plutôt si- littéralement même. Et ce ne sont clairement pas les conditions idéales pour découvrir GTA V. Pour autant, cela reste un exploit impressionnant comme vous pourrez le constater vous-même avec la vidéo ci-dessous. Si vous voulez, plus de détails sur cet exploit, rendez-vous sur la page dédiée (en anglais.) Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi : Le Game Boy ou la folle histoire des consoles portables