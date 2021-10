Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : les logos officiels fuitent sur le net

Comme vous le savez sûrement, une rumeur annonce les remasters de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas les trois épisodes sortis sur PS2 dans une compilation nommée Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Selon différentes sources, cette compilation pourrait être annoncée l e 22 octobre prochain, date des 20 ans de GTA III, pour une sortie dans la foulée. Mieux, la Nintendo Switch pourrait être concernée ce qui constituerait un événement, la série ne s'étant jamais décliné sur consoles Nintendo si on excepte l'excellent opus de la NDS, Grand Theft Auto : Chinatown Wars.

Si pour le moment, Rockstar n'a pas annoncé cette compilation, de nouveaux indices sont apparues sur le net. Ainsi, il semblerait que dans les fichiers de la dernière mise à jour du Rockstar Games Launcher, certains petits curieux aient réussi à trouver une trace de GTA III, laissant penser à une annonce imminente. Par ailleurs, les logos des trois jeux auraient été relayés sur différents forums, accréditant là encore l'existence des remasters mais aussi le nom de la compilation : Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

A ce stade, difficile de ne pas croire à l'existence de ces remasters. cependant, il faudra attendre encore un peu pour en avoir- ou pas, la confirmation; en espérant si c'est les cas les retrouver aussi sur Nintendo Switch.

It seems the new Rockstar Launcher update from today has began preparing for the new remasters for the GTA Trilogy. pic.twitter.com/qgqu9aegdL