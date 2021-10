Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition - La compilation des remasters des trois GTA de l'ère PS2 une nouvelle fois repérée sur le net

C'est une rumeur qui court depuis quelque temps déjà. Une compilation reprenant en version remastérisée les les trois GTA de l'ère PS2 : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas serait en préparation pour une sortie planifiée en octobre / novembre 2021 . Selon différentes sources, la compilation serait prévue sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Cependant, le temps passe et aucune compilation GTA n'a encore été confirmée. Cependant, aujourd'hui la compilation refait parler d'elle puisqu'elle vient d'être listée par l'organisme officiel de classification des jeux en Corée mais sans plateforme dédiée. Désormais la compilation se nomme Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. C'est intéressant puisque par le passé Rockstar a déjà sorti une compilation nommée Grand Theft Auto: The Trilogy au milieu des années 2000.

D'après Kotaku, l'annonce de la compilation est imminente. Le site rappelle que GTA III fêtera le 22 octobre prochain ses 20 ans et que pour l'occasion Rockstar a promis diverses surprises "très amusantes". Quoiqu'il en soit, de nombreux signes semblent indiquer que cette compilation est réelle. Maintenant sortira-t-elle cette année et, surtout, sur Nintendo Switch ? Mystère...

Gardez en tête qu'il ne s'agit pas d'informations officielles et qu'il ne s'agit donc à l'heure actuelle que de spéculations.