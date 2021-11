GTA : Trilogy - La version Nintendo Switch obtient la moyenne de 0,5/10 par les joueurs sur Metacritic

Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition vient de débarquer sur de nombreuses plateformes dont l'eShop et, logiquement, c'est un évènement surtout sur Nintendo Switch puisque la licence GTA n'était jusqu'à présent jamais sortie sur une console de salon de Nintendo. Cependant, même si en France les critiques des médias spécialisés sont plutôt bonnes, il semblerait que de nombreux joueurs soient mécontents du résultat final avec des plaintes et des demandes de remboursements à la clé. Les problèmes semblent affecter toutes les versions sur toutes les plateformes... Mais qu'en est-il plus spécifiquement de la version Nintendo Switch. Si on se fie au site Metacritic qui compile les notes de différents médias spécialisés, deux sites ont publié des tests pour la version Switch de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition et, le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas terrible. Nintendo Life et VGC sont d'ailleurs d'accord en octroyant la même note (4/10) avec quasiment les mêmes arguments : moche, lent, plein de bugs et un framerate à la ramasse...

Mais le site compile aussi les avis des joueurs qui le souhaitent, et là on fait très fort puisqu'au moment ou nous écrivons ces lignes, près de 405 joueurs ont pris la peine de noter la compilation sur Switch de façon à crier leur amour... pas besoin d'un long discours car la moyenne parle d'elle-même 0,5/10 . Du jamais vu sur ou presque puisque la version Xbox One de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition réussit à faire pire avec 0,4/10. Notez Par ailleurs que els autres versions (PS4, PS5...) du titre font à peine mieux puisque, aucune ne dépasse actuellement les 1/10 .

Evidemment, si vous connaissez un peu Metacritic, vous avez sûrement que le site a droit très régulièrement à des vagues de bashing plus ou moins justifiées lors de la sortie de grands titres. Alors mérite-t-il autant d'opprobre ? On vous donne notre avis sur la compilation d'ici dans la journée sur Nintendo-Master.

Source : Metacritic