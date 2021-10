Grand Theft Auto The Trilogy -The Definitive Edition débarque cette année sur Nintendo Switch

Après la fuite des logos et de nombreuses rumeurs, c'est désormais officiel, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas débarqueront tous les trois sur Nintendo Switch dès cette année . Regroupés sous l'appellation Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition, ces trois titres jusqu'à présents totalement inédits sur console Nintendo feront leur grand retour sur toutes les consoles et sur mobiles (plus tard en 2022 ) et c'est Rockstar directement qui nous l'annonce dans un court teaser.

Si pour l'instant, hormis les logos, et ce teaser nous n'avons aucune véritable image à nous mettre sous la dent, Rockstar nous promet des nouvelles très vite, tandis que Nintendo affirme que le titre (ou les titres, pour l'instant rien n'est précisé sur la nature du ou des jeux) sortira bien cette année .