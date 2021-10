GTA: The Trilogy – The Definitive Edition dévoile enfin sa date de sortie, son prix et un aperçu des 3 jeux

Après les rumeurs, les leaks puis la confirmation d'une sortie imminente sur Nintendo Switch, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition autrefois appelé GTA Trilogy Remastered vient aujourd'hui nous dévoiler du gameplay sa date de sortie, son prix mais aussi et surtout un premier aperçu des 3 jeux remasterisés. Il faudra donc attendre le 11 novembre prochain pour pouvoir obtenir numériquement le jeu au prix de 49,99 euros ou bien être encore plus patient et attendre le 6 décembre prochain pour mettre la main sur les éditions physiques du jeu (qui seront sans doute proposées au même prix).

Rappelons que ce titre attendu sur toutes les plateformes puis sur mobiles en 2022 proposera une remasterisation de GTA III, GTA Vice City et de GTA San Andreas, même si pour l'instant la teneur de ces améliorations est plutôt floue. Nul doute que Rockstar viendra balayer nos doutes et interrogations sous peu. En attendant vous pouvez toujours retrouver la toute première vidéo du jeu qui montre un aperçu des améliorations visuelles des 3 titres.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrivera sur le Nintendo eShop le 11/11 et la version physique sera disponible le 07/12 !



Précommandez le jeu : https://t.co/bttQ1aDb9n pic.twitter.com/fHXznnPv8E — Nintendo France (@NintendoFrance) October 22, 2021

Source : Rockstargames