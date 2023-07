Red Dead Redemption : un remaster en approche avec une version Nintendo Switch ?

Cela fait des mois que des rumeurs courent sur un possible remaster de Red Dead Redemption, un jeu culte développé par Rockstar et sorti initialement en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Et si, comme souvent, les rumeurs sont contradictoires, certains fans ont déniché suite à une mise à jour sur le site officiel de Rockstar, une nouvelle référence Red Dead Redemption, présentant un logo légèrement différent avec le nom du studio rajouté et un petit R entouré (pour enregistré) au lieu du TM (Trademark) que l'on voyait jusque-là. Par ailleurs la Nintendo Switch apparaîtrait dans les options de choix de plateforme sachant qu'il est noté qu'il ne s'agit que d'un aperçu qui "n'indique pas la disponibilité de la plate-forme".

Alors, après Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition, Rockstar se prépare-t-il à remettre sur le devant de la scène son célèbre western en monde ouvert ? C'est tout à fait possible, surtout lorsqu'on apprend qu'au début du mois, Red Read Redemption a été listé par l'organisme de classification de jeux sud-coréen. Après, même si Red Dead Redemption revient, sortira-t-il aussi sur Nintendo Switch ?

En attendant de le découvrir- ou pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife