Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition : la sortie de la version boîte repoussée en 2022 sur Nintendo Switch

Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est disponible en téléchargement depuis le 11 novembre dernier sur différentes plateformes à commencer par l'eShop de la Nintendo Switch. La compilation, réunissant les trois hits de la PS2/360, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas aurait du être un des événements de cette fin d'année. Malheureusement, sa sortie s'est transformée en véritable fiasco avec des plaintes de joueurs au sujet de bugs et de divers problèmes et de très mauvaises critiques. Depuis Rockstar a reconnu que les remasters n'avaient pas été lancés dans un état répondant aux propres normes de qualité du studio ni à celles que les fans sont en droit d'attendre. Et même s'il est étrange que le studio ne s'en soit pas aperçu avant la sortie de la collection, les premières mises à jour censées corriger les plus gros soucis ont commencé à être déployées; et d'autres devraient suivre...

De quoi faire espérer (ou pas) les joueurs attendant la sortie de la version boite de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition que la compilation finira par faire honneur aux trois titres de légende. Seulement si vous espériez retrouver la compilation dans vos petits souliers, le matin de Noël, ce ne sera possible que l'année prochaine ! En effet, initialement prévue le 7 décembre la version physique de la compilation sur Nintendo Switch vient de voir sa sortie repousser en 2022 sans plus de précision.

Par contre, les versions boîtes Xbox Series X / Xbox One et PS4 sortiront le 17 décembre prochain. Alors êtes vous prêt à attendre ou êtes-vous passé à autre chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaires. Pour plus d'infos sur Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sur Nintendo Switch, voir notre test complet

Voir aussi :