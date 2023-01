Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard dévoile son casting de voix originales

À défaut de dévoiler sa version Nintendo Switch, la grosse cartouche de Warner Bros dans l'univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard refait parler de lui aujourd'hui en dévoilant son casting de stars pour ses voix originales. Au menu de ce casting des têtes connues tels Simon Pegg, le fabuleux acteur de Shaun of the Dead ou encore Hot Fuzz, voici l'intégralité du casting :

- Simon Pegg : Phineas Nigellus Black (directeur de l'école de sorcellerie Poudlard).

- Sebastian Croft et Amelia Gething : les deux voix de l'avatar jouable du jeu.

- Lesley Nicol : Professeur Matilda Weasley

- Kandace Caine : Professeur Onai

- Sohm Kapila : Professeur d'Astronomie

- Luke Youngblood : Everett Clopton (Serdaigle, un sang-mêlé qui enfreint les règles et fait des farces).

- Asif Ali : voix : Mahendra Pehlwaan (élève de Serdaigle, né-moldu et fauteur de règles avide)

- Jason Anthony : Nick quasi sans tête et le Choixpeau