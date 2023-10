Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dévoile quelques images de sa très attendue version Nintendo Switch

C'est par l'intermédiaire de sa page Nintendo eShop japonaise que le très attendu jeu de Portkey Games, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a dévoilé des images de sa version Nintendo Switch. Toujours prévu pour le 16 novembre prochain sur la console hybride, le titre s'était fait discret et n'avait pas dévoilé une once d'image de cette version plus faiblarde techniquement.

On pouvait même imaginer un nouveau report pour le titre déjà attendu pour le 25 juillet dernier , le titre s'était vu repoussé de quelques mois afin de proposer une meilleure version avec une technique plus au point. Au vu des premières images, le portage vers la Nintendo Switch semble réussi bien que les graphismes du jeu aient pris un sacré coup. Reste à voir le jeu en action d'ici sa sortie le 14 novembre prochain .

Source : Nintendo