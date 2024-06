Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : la mise à jour estivale est disponible

Il est temps de dépoussiérer sa baguette. Comme prévu, la mise à jour estivale d' Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est disponible sur toutes les plateformes. Au programme : des corrections de bugs, un mode photo, divers skins ainsi que l'ajout de la Quête de la Boutique Hantée de Pré-au-Lard jusque-là exclusive à la PlayStation. Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué de presse ainsi que le trailer d'annonce de la mise à jour sur cette page.

La mise à jour comprend un tout nouveau mode Photo, du contenu inédit ainsi que du contenu jusque-là exclusif, sans oublier des corrections de bugs ou encore des mises à jour pour les pilotes PC. Les joueurs y trouveront également une fonctionnalité de réinitialisation des talents, ce qui leur permettra de découvrir différents styles de jeu.

La mise à jour comprend la Quête de la Boutique Hantée de Pré-au-Lard, jusque-là réservée aux joueurs sur PlayStation, qui est désormais accessible sur toutes les plateformes. Il sera possible de découvrir cette quête et de gagner les récompenses associées, comme l’élégante tenue du commerçant et l'échoppe elle-même. La monture Hippogriffe d’Onyx et la recette de la potion Felix Felicis, jusque-là exclusives, seront désormais disponibles pour tous les joueurs, ainsi que l’uniforme et le Manteau de prisonnier d'Azkaban, les Lunettes Qui Ont Survécu et le balai Lavande Boréale.

​Avec le nouveau mode Photo, les joueurs vont pouvoir créer et capturer leurs moments de jeu avec tout un panel d'options de personnalisation, comme l'exposition, le contraste, l'inclinaison de la caméra, la profondeur de champ ou encore des options pour le champ de vision. L'heure et la saison peuvent également être réglées dans le mode Photo, tout comme la pose des personnages, qu'ils soient assis ou debout. De plus, les joueurs vont pouvoir faire disparaître l'interface et les personnages non jouables de leurs captures, mais aussi y ajouter des maisons, des thèmes de personnages, des cadres, des bordures et divers filtres.