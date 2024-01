Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est un succès incroyable pour Warner Bros. Interactive Entertainment en dépassant les 22 millions de ventes

L'un des jeux les plus vendus et joué sur Nintendo Switch en Europe de l'année 2023 , Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est l'une des plus grosses sorties de la console de ces 12 derniers mois alors même que le jeu n'est seulement sorti sur la console hybride que depuis le 14 novembre dernier . Ce succès insolent pour l'un des portages les plus attendus au tournant sur cette console moins puissante que les machines de la concurrence n'a pas finit de faire le bonheur de Warner Bros. Interactive Entertainment puisque son président David Haddad vient de dévoiler au média américain Variety que le jeu s'est vendu à plus de 22 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues. Un succès incroyable pour un jeu qui a su faire rêver les fans de magie et de balais volants. Voici les propos complets de David Haddad dans Variety :

Mais ce n'est pas seulement le nombre d'unités vendues qui me rend si fier, c'est aussi le fait que le jeu a tellement plu aux fans. Il a donné vie à Harry Potter d'une nouvelle manière pour les joueurs, en leur permettant d'être eux-mêmes dans ce monde, dans cette histoire. C'est ce que l'équipe d'Avalanche s'est efforcée de faire en développant le jeu, et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle il a eu un tel écho et reste le jeu le plus vendu de l'année dans toute l'industrie, dans le monde entier. C'est une position qui est généralement occupée par la suite d'un de ces jeux et nous sommes très fiers d'avoir réussi à nous hisser parmi les meilleurs.

Des propos à tempérer puisqu'à l'heure actuelle nous ne connaissons ni les chiffres de ventes définitifs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, de Spiderman 2 ou bien encore de Baldur's Gate 3, qui sont pour le coup, effectivement des suites.