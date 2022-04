Mario Golf, l'opus Nintendo 64, débarque la semaine prochaine pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Annoncé sans date de sortie pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, Mario Golf, initialement sorti sur Nintendo 64 le 5 novembre 1999 chez nous, débarquera le 15 avril prochain via une mise à jour de l'application Nintendo 64. Pour rappel cette mise à jour sera totalement gratuite pour les abonnés au service et vous permettra de jouer de manière illimitée au titre via un émulateur dédié.

Encore une nouvelle addition pour le service qui vient tout juste d'ajouter F-Zero X et The Legend of Zelda : Majora's Mask à ces titres disponibles. Les prochains jeux annoncés sans date de sortie sont Pokémon Snap et Kirby 64: The Crystal Shards. Nul doute que ceux-ci débarqueront d'ici peu sur le service.

Une bande-annonce pour Mario Golf a été diffusée par Nintendo Japan, vous pouvez évidemment la visionner ci-dessous.