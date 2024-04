Endless Ocean Luminous inclut un essai gratuit de 7 jours au Nintendo Switch Online - Nintendo publie un nouveau trailer

Bizarrement dévoilé lors du NINTENDO DIRECT spécial éditeurs tiers, Endless Ocean Luminous est le prochain jeu Nintendo attendu sur Switch et il pourrait bien créer la surprise. Si vous aimez les jeux contemplatifs et les fonds marins, vous risquez fort de succomber aux charmes de ce jeu totalement immersif incluant un mode histoire et de nombreux événements; Pour mémoire, il s'agit du troisième épisode d'une série exclusive à la Nintendo Wii.

Jouable en solo ou à plusieurs en ligne, jusqu'à trente (!), Endless Ocean Luminous vous invite à découvrir les beautés et les mystères de l'océan en rencontrant pas moins de 500 espèces dans des environnements changeants à chaque plongée, sachant que le jeu est calé sur l'horloge de la console...

Notez que pour inciter les joueurs à découvrir le jeu à plusieurs en ligne, Endless Ocean Luminous inclura un essai gratuit de 7 jours au Nintendo Switch Online. En attendant de pouvoir plonger (au sens propre comme au figuré) dans la mer Voilée d'Endless Ocean Luminous, nous vous invitons à découvrir le dernier trailer du jeu en français ainsi qu'une présentation complète.

Pour rappel, Endless Ocean Luminous est attendu le 2 mai 2024 sur Nintendo Switch en version boîte et dématérialisée. Sur l'eShop, le jeu est annoncé à 49,99€ pour un poids de 4,9 Go .

PLONGEZ EN SOLO OU À PLUSIEURS DANS UN OCÉAN DE DÉCOUVERTES ! Explorez et étudiez un mystérieux monde sous-marin dans Endless Ocean Luminous sur Nintendo Switch. Découvrez toutes sortes de formes de vie marine, des trésors enfouis et bien plus en explorant les profondeurs à votre rythme, en solo ou en collaborant avec 29 camarades de plongée en ligne. 7 JOURS D'ESSAI GRATUIT DU SERVICE NINTENDO SWITCH ONLINE SONT INCLUS ! Un essai gratuit de 7 jours du service Nintendo Switch Online est inclus avec ce titre pour vous permettre d'essayer toutes ses fonctionnalités en ligne. JOUEZ À VOTRE RYTHME Explorez l'océan comme il vous plaît, que ce soit en vous laissant surprendre par les nombreux mystères de la mer Voilée, ou en scannant méticuleusement chaque créature rencontrée pour compléter votre registre ! Plongées en groupe Explorez les fonds marins en bonne compagnie dans des sessions en ligne qui peuvent rassembler jusqu'à 30 plongeurs et plongeuses. Plongées en solo Partez à la découverte de la faune aquatique en solitaire. Histoire Suivez un scénario solo qui vous demandera de scanner toutes sortes de créatures marines afin de sauver « l'arbre des mers ». Table des mystères Levez le voile sur des trésors cachés, des créatures inconnues et autres reliques antiques. Plongées événements Prenez part à des événements communautaires avec des joueurs et joueuses du monde entier. Personnaliser Accomplissez des objectifs en jeu pour obtenir de nouveaux coloris, autocollants et signes à utiliser. PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L'INCONNU Découvrez et étudiez plus de 500 formes de vie marine, dont certaines étaient considérées éteintes... voire appartenant aux légendes ! Une fois un nouveau spécimen scanné, votre assistante de recherche vous fournira toutes sortes d'informations à son sujet

,

EXPLOREZ ENSEMBLE Partez en virée en ligne dans des séances de plongée pouvant réunir jusqu'à 30 personnes, utilisez toutes sortes de gestes pour communiquer et découvrez ensemble les mystères qui se cachent dans les profondeurs. DES FONDS MARINS À REDÉCOUVRIR À CHAQUE PLONGÉE Enfilez vos palmes et plongez dans la mer Voilée, une région inexplorée dont les profondeurs changent à chaque fois que vous y revenez.

Source : Nintendo