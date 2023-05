Zelda Tears of The Kingdom : un porte-clés phosphorescent exclusif débarque en récompense sur My Nintendo

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est désormais disponible et nous sommes actuellement nombreux à le découvrir sur Nintendo Switch. Si vous êtes déjà accroc, vous aurez peut-être envie d'acquérir "gratuitement" un goodies exclusif lié au jeu. Proposé par le programme de fidélité My Nintendo, il s'agit d'un porte-clés phosphorescent reprenant l'un des symboles du jeu. C'est un article exclusif au My Nintendo Store et pour l'obtenir, il faudra l'échanger contre 600 points Platine (des points que l'on obtient en jouant aux jeux mobiles Nintendo ou en se rendant sur les sites Nintendo ou encore en réalisant des petites missions sur le Nintendo Switch Online). Le porte-clés est disponible à partir de la semaine prochaine mais s'il vous intéresse, il vaut mieux se tenir prêt car il n'est pas certain qu'il reste très longtemps disponible...

Notez que si vous comptez acheter un article sur le My Nintendo Store, il vaut patienter un peu jusqu'à la disponibilité du porte-clés pour ne pas à avoir à payer les frais de port deux fois (les frais de port restant les mêmes quel que soit le nombre d'articles commandés).

En attendant, retrouvez ci-dessous un aperçu de cet article que vous pouvez retrouver sinon sur My Nintendo.

,

NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre revue de presse ICI.

LIRE AUSSI :