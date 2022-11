Mario, Zelda, Kirby - Des éléments d'icones de classiques de l'ère Nintendo 64 disponible dans l'application Nintendo Switch Online

Grands classiques de l'ère Nintendo 64, The Legend of Zelda : Majora's Mask, Super Mario 64 ou encore Kirby 64 : The Crystal Shards sont tous les trois mis à l'honneur sous forme d'éléments d'icônes téléchargeables dans l'application du Nintendo Switch Online contre quelques points platines. Si pour l'instant seuls des "personnages" et aucun "cadre" ou "fond" estampillés Nintendo 64 ne sont disponibles, le mois prochain, dès le 7 décembre , de nouveaux élèments viendront remplacer ceux déjà disponibles, des "fonds" et des "cadres" feront peut-être partie du lot.

Ils seront issus de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Yoshi's Story et de F-zero X, enfin en janvier , une dernière vague issue de Mario Kart 64, Star Fox 64 et de Paper Mario viendra boucler la boucle. Tous ces jeux sont d'ores et déjà disponibles dans l'émulateur Nintendo 64 accessible au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.