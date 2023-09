SaGa Emerald Beyond - La licence de Square Enix revient avec un nouvel opus

Si l'on n'a pas la chance de pouvoir en profiter dans la langue de Molière, il faut reconnaitre que la licence de RPG SaGa a su se construire une solide base de fans au fil des ans. A l'occasion du dernier Nintendo Direct, nous avons pu apprendre la sortie prochaine d'un nouvel opus intitulé SaGa Emerald Beyond. Attendu pour le courant de l'année 2024 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir sa bande-annonce ci-dessous, publiée suite à la diffusion du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI)

Un RPG tout en profondeur mêlant de nombreux récits vous attend dans SaGa Emerald Beyond. Suivez les récits uniques et dramatiques de six protagonistes aux parcours distincts, tels qu'un jeune homme qui combat à l'aide de marionnettes douées de conscience, une sorcière sous une fausse identité, un duo de justicières, une cantatrice mécanique dépossédée de son corps et de sa voix, ainsi qu'un seigneur des ténèbres récemment revenu au monde. Sélectionnez un protagoniste et suivez ses aventures à travers 17 mondes interconnectés à la poursuite de ses objectifs. Suivez des récits uniques à multiples embranchements basés sur vos choix et vos actions. Faites preuve de stratégie au cours des combats au tour par tour pour interrompre les actions de l'ennemi et déchaîner des attaques combinées dévastatrices. Le déroulement de l'histoire est entre vos mains. SaGa Emerald Beyond fera son arrivée l'an prochain sur Nintendo Switch.