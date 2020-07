Monopoly et Jenga célèbrent le 35eme anniversaire de Super Mario

Mario fête cette année ses 35 ans... Et si pour le moment, Nintendo ne l'a pas évoqué, cela pourrait changer d'ici peu... En attendant, c'est Hasbro qui ouvre le bal en dévoilant des éditions spéciales 35 eme anniversaire de Mario de Jenga et du Monopoly. Des éditions qui seront disponibles à la vente à partir du 1er août prochain .. Une date à retenir pour les fans de Mario puisque le même jour, ils pourront aussi s'offrir LEGO Super Mario (voir ici) et LEGO NES (voir là)

En attendant de découvrir si Nintendo prévoit d'autres surprises le 1er août, retrouvez les premiers visuels du Jenga et du Monopoly édition spéciale Super Mario, ci-dessous;