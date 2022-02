GilvaSunner annonce la suppression de sa chaîne Youtube après que Nintendo ait fait supprimer 2200 vidéos supplémentaires

Il y a deux jours, on vous relayait un coup dur pour la chaîne Youtube très populaire GilvaSunner proposant et, d'une certaine façon, archivant les bandes originales de dizaines de jeux vidéo et en particulier de jeux Nintendo. Alors que Nintendo semblait tolérer l'existence de la chaîne ou tout du moins l'ignorait jusqu'à présent (ou presque), la société japonaise a bloqué tout d'un coup 1300 vidéos de musique pour atteinte aux droits d'auteur (voir détails ICI.) Une suppression massive tout à fait légitime du point de vue de Nintendo (et de la loi) mais assez désolante pour les fans sachant que contrairement à d'autres, Nintendo n'est pas présent sur les plateformes légales de streaming musical comme Spotify et qu'il est souvent difficile voire impossible de trouver certains morceaux de musique de certains jeux. Pour autant, il restait encore pas mal de titres représentés sur la chaîne créée 11 ans auparavant . On en parle au passé car GilvaSunner a publié un nouveau tweet hier pour annoncer que Nintendo Japon avait frappé une nouvelle fois en bloquant près de 2200 vidéos supplémentaires . Ainsi, une bonne partie du "catalogue" disponible sur GilvaSunner a désormais disparu et ce n'est sans doute pas fini...

Sur Twitter, GilvaSunner a réagi en publiant plusieurs messages pour remercier les fans et expliquer "qu'à ce stade, cela ne valait vraiment pas la peine de maintenir la chaîne plus longtemps". En conséquence, GilvaSunner supprimera sa chaîne Youtube ce vendredi.

Après avoir beaucoup réfléchi à cela au cours des derniers jours, j'ai décidé qu'à ce stade, cela ne valait vraiment pas la peine de maintenir la chaîne plus longtemps, et je supprimerai donc la chaîne YouTube GilvaSunner (ou ce qu'il en reste) à venir Vendredi. Il y a beaucoup d'opinions différentes sur ce qui se passe et c'est très bien ! Je peux comprendre à peu près tous les côtés. Je sais que c'est décevant à lire pour beaucoup d'entre vous, mais j'espère que vous pourrez respecter ma décision de vouloir passer à autre chose à ce stade. Je tiens à vous remercier pour les 11+ années de soutien (ou plus si vous m'avez suivi avant ce compte) et les nombreux messages sympathiques que vous avez partagés avec moi. C'était vraiment incroyable de voir la scène VGM grandir autant ! Merci de continuer à soutenir les compositeurs et la communauté !

Rappelons que la chaîne GilvaSunner existait depuis 11 ans et qu'elle n'était pas monétisée. Vous pouvez toujours accéder à la chaîne de GilvaSunner jusqu'à vendredi en cliquant ICI. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Voir aussi :