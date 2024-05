F4F - La figurine de Marie d'Animal Crossing est disponible en précommande

Personnage désormais culte de la licence Animal Crossing et apparu à partir de l'épisode Animal Crossing : New Leaf, Marie (Isabelle en version anglaise) a su se créer son petit fanclub au fil des opus. Désormais administratrice du Bureau des Résidents dans Animal Crossing : New Horizons, le fabricant de figurines First 4 Figures (F4F) met la petite Marie à l'honneur avec une nouvelle figurine disponible dès à présent en précommande sur leur site dédié. Proposée au prix de 89,99$ (frais de port non inclus), nous vous laissons découvrir la belle dans sa vidéo de présentation ci-dessous.

Source : First4figures