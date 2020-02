Une première publicité française pour Pokémon Donjon Mystère

Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX est la prochaine exclusivité Nintendo à sortir sur Nintendo Switch. Alors pour être tout à fait exact, il s'agit d'un remake d'un jeu sorti en 2006 simultanément sur GameBoy Advance et Nintendo DS et qui revient donc 14 ans plus tard sur Nintendo Switch avec un style graphique crayonné, assez irrésistible. le jeu sort le 6 mars prochain mais vous pouvez déjà vous en faire une idée grâce à une démo gratuite à télécharger sur l'eShop (voir notre vidéo spéciale ICI.)

En attendant, depuis quelques jours, la première publicité du jeu est diffusée sur les écrans de télé en France. Si vous ne l'avez pas vue, retrouvez-là ci-dessous.