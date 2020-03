Pokémon Donjon Mystère - Equipe de Secours DX désormais disponible sur Nintendo Switch - toutes les infos

Après un épisode Mega sorti en 2016 sur 3DS (souvenez-vous) la série des Pokémon Donjon Mystère revient sur Nintendo Switch avec Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX , un nouvel épisode en réalité pas si nouveau que ça puisqu'il s'agit en fait d'un remake d'un jeu sorti simultanément sur NDS et GBA en 2006. Cependant grâce à différentes nouveautés et à un style graphique adorable, Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX va tout de même tenter de se faire une place de choix dans la ludothèque déjà bien remplie de la Nintendo Switch.

Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX est disponible depuis aujourd'hui en magasin et sur l'eShop de la Nintendo Switch. Sur l'eShop, le jeu coûte 59,99€ (sachant que pour le moment il peut rapporter près de 500 points or) et pèse près de 2,1 Go . Une démo gratuite est aussi disponible sur l'eShop (voir là) En attendant notre test, retrouvez tous les détails du jeu ci-dessous ainsi que son trailer de lancement.

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX

Dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur consoles Nintendo Switch, vous vous réveillez dans la peau d'un Pokémon. Ce nouveau titre reprend les tout premiers jeux de la série des Donjons Mystère, Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Rouge et Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Bleue, sortis respectivement sur Game Boy Advance et Nintendo DS. Ces deux titres ont fusionné pour donner naissance à une aventure trépidante dotée d'un superbe style visuel et de fonctionnalités remaniées.

Au tout début de votre aventure, vous réalisez avec stupeur que vous vous êtes transformé en Pokémon ! Un test de personnalité déterminera dès le début du jeu le Pokémon que vous incarnerez, mais vous pourrez également faire ce choix vous-même. Et qui dit aventure dit compagnon : un Pokémon de votre choix vous accompagnera tout au long de votre périple.

Venez en aide à vos amis Pokémon

Dès votre arrivée dans le monde des Pokémon, vous apprenez que ce dernier a récemment été secoué par des catastrophes naturelles aux conséquences dévastatrices. Votre compagnon et vous décidez alors de former une équipe de secours afin d'aider les Pokémon en difficulté. Vous tenterez également de découvrir l'origine de ces catastrophes naturelles, et par la même occasion, vous pourriez en apprendre plus sur les raisons de votre mystérieuse transformation.

Au cœur de l'univers du jeu se trouve la Place Pokémon, où vous trouverez de nombreux Pokémon. N'hésitez pas à vous rendre dans leurs magasins et à vous lier d'amitié avec eux, car leur aide vous sera très utile : ils vous permettront en effet d'acheter des objets, de vous entraîner pour devenir plus fort, d'entreposer des objets et de l'argent et de décrocher des missions de sauvetage.

Vous avez bien lu : votre équipe de secours recevra des demandes de sauvetage envoyées par des Pokémon en détresse. Ces missions vous mèneront dans les méandres des Donjons Mystère, alors assurez-vous d'être bien équipé pour l'occasion !

Explorez les Donjons Mystère

Les Donjons Mystère sont nichés dans des endroits variés, comme des montagnes, des canyons, des forêts et bien plus. Chaque Donjon Mystère possède une configuration différente. Vous y trouverez de nombreux objets qui vous seront utiles lors de votre aventure, tels que des graines, des Baies et des CT. Tout comme la configuration des donjons, le type d'objets que vous y trouverez et leur emplacement varieront à chaque fois. Utilisez les bons objets au bon moment afin de secourir les Pokémon en difficulté !

Soyez prudent, car les donjons abritent de nombreux Pokémon prêts à vous attaquer ! Dans les donjons, les combats se dérouleront au tour par tour, ce qui signifie qu'après chacune de vos actions, votre ennemi réalisera lui aussi une action. Heureusement, ce dernier ne fera rien tant que vous n'agirez pas, ce qui vous donnera le temps de bien planifier la suite du combat. Attention toutefois, car une action ou un déplacement peu judicieux pourraient vous mettre dans une situation délicate. Pour traverser un donjon sans accroc, étudiez méticuleusement les actions des Pokémon ennemis et gardez votre calme.

Plus vous vous aventurerez dans des donjons, plus vous aurez de nouveaux endroits à explorer et de Pokémon puissants à affronter. Vous devrez également continuer à chercher la cause des problèmes qui rongent ce monde à la fois mystérieux et merveilleux !

Des fonctionnalités remaniées

Dans ce nouveau jeu pour Nintendo Switch, vous pourrez vous aventurer dans un donjon avec jusqu'à 8 alliés. Choisissez vos équipiers préférés et explorez ces Donjons Mystère en groupe. Si vous avez la malchance de tomber K.O. dans un donjon, vous pouvez demander à d'autres joueurs de vous secourir ou vous en charger vous-même en utilisant une autre de vos équipes de secours. Vous pourrez ensuite reprendre vos aventures à partir de l'endroit où vous étiez tombé K.O.

Si vous faites vos premiers pas dans la série des Donjons Mystère, le jeu offre quelques nouvelles fonctionnalités qui devraient vous aider à vous familiariser avec son univers. Le déplacement automatique vous permet par exemple d'avancer dans votre aventure plus facilement. Appuyez sur le bouton L pour permettre à votre personnage et votre équipe de se déplacer plus efficacement. Le déplacement automatique se désactivera à l'approche d'un ennemi. De plus, si vous ne savez pas quelle capacité lancer face à un ennemi, vous pourrez appuyer sur le bouton A pour lancer automatiquement la capacité la plus efficace sur lui.

Téléchargez la version démo

Vous pouvez vous plonger dans l'univers de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX dès aujourd'hui en téléchargeant sans frais la version démo du jeu sur le Nintendo eShop. Vous pourrez ainsi profiter du début du scénario et transférer vos données de sauvegarde dans la version complète du jeu lorsque celle-ci sortira. Téléchargez la démo maintenant et préparez-vous à devenir un Pokémon !