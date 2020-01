Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX - Vidéo comparaive avec la version GBA

Sortis en 2015 sur Game Boy Advance et Nintendo DS, Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours Rouge et Bleue s'offrent un remake sur Nintendo Switch avec Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX. Presque 15 ans séparent les deux trois version, et il est donc intéressant de voir quelles améliorations on été apportées par Spike Chunsoft.

Comme à son habitude, c'est la chaîne Youtube GameXplain qui nous fait l'honneur de nous présenter sa vidéo comparatives. Comme vous le remarquerez, en plus des graphismes, la mise en scène et l'aspect des donjons ont été revus. Pour rappel, Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX sera disponible le 6 mars 2020 sur Nintendo Switch, et une démo du jeu est d'ores et déjà disponible.