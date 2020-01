Pokemon Donjon Mystère Equipe de Secours DX : un coup d'oeil sur la démo dispo sur l'eShop

Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX c'est finalement la surprise du Pokémon Direct de cet après midi. Remake du jeu éponyme sorti en 2006 simultanément sur GameBoy Advance et Nintendo DS, Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX est désormais attendu le 6 mars prochain sur Nintendo Switch et pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre news dédiée. Vous pouvez aussi, si vous possédez une Nintendo Switch, tester le jeu dès à présent grâce à une démo gratuite à télécharger sur l'eShop. Vous pourrez y faire le début du jeu et y apprécier son nouveau style adorable, comme dessiné à la main...

Pour voir à quoi ça ressemble nous vous invitons à regarder notre vidéo de la démo complète (en français) ci-dessous. Enjoy