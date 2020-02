Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX - s'offre deux nouvelles vidéos

Attendu pour le 6 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch, Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX s'offre ce jour deux nouvelles vidéos promotionnelles. Une bonne occasion pour ceux ne connaissant pas encore la licence d'apprendre les mécaniques essentielles de ce spin-off prenant la forme d'un Donjon-RPG.

Au menu : Choisir le Pokémon que l'on incarnera ainsi que notre partenaire, faire la connaissances des Pokémon du village voisin, et bien sûr répondre à un maximum de requêtes consistant à aller vadrouiller dans divers donjons mystères, générés de manière procédurale.

En plus de la nouvelle vidéo promotionnelle, nous pouvons également apercevoir une création originale n'apparaissant pas dans le jeu final, et nous en apprenant un peu plus sur l'histoire du Dojo Makuhita.