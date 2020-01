Pokemon Donjon Mystère Equipe de Secours DX annoncé

C'était la première annonce du Pokemon Direct d'aujourd'hui. Sorti initialement en 2006 sur Nintendo DS et Game Boy Advance, Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours Bleue et Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours Rouge arrivent sur Nintendo Switch via un remake. Nommé Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX, on ne sait pas si il compilera les deux versions du jeu d'époque où si il se basera sur une version en particulier... Si vous ne l'avez pas encore visionné, voici le trailer d'annonce du jeu. De plus, une démo est disponible sur l'eShop.

Pokemon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX est donc désormais attendu pour le 6 mars 2020 sur Nintendo Switch.

Source : Youtube