Luigi's Mansion 3 : une mise à jour gratuite et le pack DLC multijoueur 1 payant sont disponibles

Comme annoncé précédemment (voir là), Luigi's Mansion 3 vient de recevoir la première partie de son pack multijoueur DLC (payant) qui ajoute trois nouveaux mini-jeux dans les Jeux de l’étrange : un jeu de dodgeball, un jeu de descente sur la rivière dans lequel il faut ramasser le plus de pièces et une chasse aux fantômes électrique sur un niveau avec des cases électrifiées... Le DLC 1 ajoute aussi trois nouveaux costumes avec leurs niveaux et leurs fantômes déguisés pour Luigi dans la Tour hantée : La momie, le chevalier vert et le costume groovy (avec une banane). . Rappelons que ce pack DLC coûte 9,99€ et que la partie 2 (dont nous n'avons pas encore les détails) sortira d'ici le 31 juillet 2020 .

A noter pour ceux qui ne seraient pas passés à la caisse que le jeu reçoit aussi une mise à jour gratuite le faisant passer en version 1.3.0 ajoutant quelques nouveautés. Ainsi, il est désormais possible d'écouter les musiques du jeu dans la galerie, il y a aussi de nouveaux fantômes qui se baladent dans la Tour hantée qui comprend désormais un mode 20 niveaux et cerise sur le gâteau, les Jeux de l'Etrange peuvent dorénavant se jouer en solo.

NB : le DLC 1 est dispo aux Etats-Unis et devrait l'être en Europe incessamment sous peu.