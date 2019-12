Luigi's Mansion 3 reçoit une mise à jour et détaille son pack DLC multijoueur

Luigi's Mansion 3 est incontestablement l'un des meilleurs jeux Nintendo de l'année sur Nintendo Switch et même tout simplement même, l'un des meilleurs jeux de l'année. Aujourd'hui, le titre reçoit une mise à jour qui corrige différents bugs plus ou moins gênants et ajoute un onglet dédié au Contenu téléchargeable sur la page d'accueil du jeu. Il faut savoir que désormais vous pouvez acheter le pack multijoueur même s'il ne sortira que l'année prochaine. Ce pack, qui coûte 9,99€ sera divisé en deux. Il ajoutera notamment de nouveaux costumes et de nouveaux mini-jeux dans les Jeux de l'Etrange ainsi que de nouveaux fantômes dans la Tour Hantée. Le pack 1 sortira le 30 avril 2020 et le pack 2 (qui n'est pas encore détaillé) le 31 juillet 2020 .

Pour finir, sachez que si vous préachetez ce pack multijoueur (incluant les deux packs) vous recevrez une "ectolampe" appelée "lampe de poche de type E". Pour plus de détails, retrouvez la vidéo ci-dessous ainsi que le communiqué de presse de Nintendo.