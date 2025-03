LEGO Mario Kart : un nouveau pack 18+ annoncé - Tous les détails

Depuis sa sortie, en août 2020 , la gamme LEGO Super Mario n'a cessé de s'étoffer avec, outre les packs de démarrage LEGO Luigi et LEGO Peach, l'arrivée de Donkey Kong ou encore l'Ensemble d'extension Bolide de Bowser et ceux de la collection Mario Kart. Le groupe LEGO et Nintendo ont aussi proposé une magnifique plante Piranha, un set Zelda Vénérable Arbre Mojo, un set LEGO Bowser géant, un ensemble LEGO NES et, bientôt un set Game Boy !

La collaboration entre Nintendo et LEGO est fructueuse et ne semble pas prête à s'arrêter. Ainsi pour le Mario Day 2025, un nouveau set à été dévoilé. Cette fois-ci, il s'agit d'une construction articulée à exposer montrant Mario aux commandes de son kart.

Ce set 18+ (portant le numéro 72037 ) comportera près de 1972 pièces et sera disponible le 15 mai 2025 au prix de 169,99 €. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site de LEGO.

Pour en savoir plus retrouvez des images et une présentation du set LEGO Mario Kart : Mario et kart standard sur cette page.

Présentation du set LEGO Mario Kart : Mario et kart standard

Des aventures créatives vous attendent avec le modèle Mario Kart™ : Mario et kart standard (72037), à construire et à exposer. Cadeau prisé par tous les adultes gamers, ce set Nintendo® inclut une figurine de Mario à construire, dotée d’une tête et de bras articulés, assise au volant de l’un des véhicules Mario Kart les plus iconiques. Placez le kart sur le support spécial dans une position dynamique donnant l’impression qu’il file à vive allure ou exécute un dérapage sur un circuit Mario Kart. Ce modèle aux détails authentiques constitue une superbe décoration LEGO® Super Mario™ à exposer à la maison ou au bureau. Retrouvez les instructions étape par étape dans la boîte ou dans l’application LEGO Builder, qui vous guidera dans une expérience de construction immersive. L’application propose des outils intuitifs vous permettant de zoomer, de faire pivoter une version 3D du modèle pendant la construction, de suivre votre progression et de sauvegarder tous vos sets au même endroit. Set LEGO® Super Mario™ pour adultes – Exposez votre passion pour Nintendo® et Mario Kart™ avec cette figurine en briques du personnage emblématique Mario, au volant de son kart standard

Modèle conçu pour une décoration dynamique – Mario possède une tête et des bras articulés, et le support permet d’exposer le kart standard dans une pose dynamique pour donner l’impression qu’il effectue un dérapage ou file à vive allure

Construction immersive – Le set propose une activité créative amusante aux constructeurs LEGO® confirmés et inclut des instructions étape par étape permettant aux constructeurs LEGO débutants fans de Super Mario™ d’apprécier eux aussi ce défi

Décor Super Mario™ – Ce modèle à construire constitue un objet décoratif amusant, que tous les fans exposeront avec fierté à la maison ou au bureau

Cadeau à collectionner pour les adultes gamers – Faites-vous plaisir ou offrez ce modèle à construire et exposer aux hommes, aux femmes et à tous les fans adultes de Super Mario™

Application LEGO® Builder – Téléchargez l’application pour obtenir des instructions intuitives et des outils vous permettant de zoomer et de faire pivoter votre modèle en 3D pendant la construction, de suivre votre progression et plus encore

Modèle collector LEGO® Super Mario™ – Ce set de construction fait partie d’une vaste collection de sets LEGO, conçus pour les adultes qui aiment les activités manuelles créatives propices à la détente

Dimensions – Ce modèle de 1 972 pièces à exposer mesure plus de 22 cm de haut, 32 cm de long et 19 cm de large

