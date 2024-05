LEGO The Legend of Zelda : le set Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 en précommande - Date de sortie, prix et détails

Les rumeurs avaient visé juste. Après la sortie des premiers ensembles LEGO Animal Crossing, Nintendo et le groupe LEGO continuent leur collaboration avec un ensemble LEGO THE LEGEND OF ZELDA.

Comme annoncé officieusement, il s'agit du set Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 qui vous permet de construire au choix l'arbre Mojo de The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou celui de The Legend of Zelda Breath of The Wild avec les mêmes pièces et diverses figurines. Pour plus de détails, retrouvez la présentation complète du set ci-dessous ainsi que quelques images.

Le set Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 de LEGO THE LEGEND OF ZELDA sera disponible le 1er septembre 2024 au prix de 299,99€ . les précommandes sont ouvertes sur le site officiel LEGO

Présentation du produit

Plongez dans la joie de la création en construisant l’un des deux modèles détaillés LEGO® Nintendo® The Legend of Zelda™ du Vénérable arbre Mojo 2-en-1 (77092). Faites-vous plaisir ou offrez ce set de construction à un adulte passionné de la série The Legend of Zelda et de ses produits dérivés. Il inclut des éléments détaillés des jeux vidéo, tels que l’Ocarina du temps, le Bouclier Hylien, l’Épée de légende et autres. Il comprend également une minifigurine collector de la princesse Zelda et 3 versions de la minifigurine de Link.

Cette incroyable décoration à construire inclut 2 versions du Vénérable arbre Mojo de la série The Legend of Zelda - d’après Ocarina of Time et Breath of the Wild -, la maison de Link et plus encore. Chaque version possède des traits mobiles et des panneaux latéraux accessibles.

L’appli LEGO Builder enrichit votre expérience avec des outils permettant de zoomer et de faire pivoter une version 3D numérique de ce modèle pendant la construction.

Vénérable arbre Mojo – Faites-vous plaisir ou offrez à un fan de la série The Legend of Zelda™ ce set 2-en-1 détaillé de 2 500 pièces comprenant 2 versions du Vénérable arbre Mojo pour créer un modèle à exposer

Set de construction 2-en-1 pour adultes – Comprend un Vénérable arbre Mojo, accompagné de détails des 2 versions, ainsi que 4 minifigurines : une figurine de la princesse Zelda et 3 versions de Link

2 500 pièces de bonheur créatif – Les deux versions présentent de petites constructions et des fonctionnalités inspirées des jeux vidéo, dont la maison de Link, des traits mobiles pour le Vénérable arbre Mojo et des panneaux latéraux

Éléments Zelda à collectionner – Ce set LEGO® The Legend of Zelda™ contient une variété d’objets culte de chaque jeu, comme l’Ocarina du temps, le Bouclier Hylien, l’Épée de légende et bien plus encore

Cadeau LEGO® Nintendo® pour les adultes passionnés du jeu vidéo – Le Vénérable arbre Mojo 2-en-1 de The Legend of Zelda™ s’accompagne de 2 constructions plus petites. C’est un objet décoratif détaillé à offrir à un passionné du jeu vidéo

Instructions de montage en 3D – Plongez dans la construction avec l’application LEGO® Builder, qui permet d’enregistrer des sets, de suivre votre progression, de zoomer et même de faire pivoter votre modèle en 3D

Set de héros LEGO® – Ce modèle LEGO The Legend of Zelda™, inspiré de deux jeux vidéo de la série, associe des personnages culte à une expérience de construction LEGO relaxante, créative et stimulante