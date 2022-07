Un impressionnant Bowser géant construit avec 663 900 briques de LEGO à la Comic-Con de San Diego

Pour promouvoir Le Puissant Bowser, un nouvel ensemble LEGO 18+, compatible avec LEGO Super Mario mais comprenant près de 2 807 pièces LEGO "classiques" (voir détails ICI), Nintendo et le groupe LEGO ont vu les choses en grand. A l'occasion de l'iconique Comic-Con de San Diego, qui se tient cette semaine, du 21 au 24 juillet , un impressionnant Bowser géant automatisé de près de plus de 4 mètres de hauteur entièrement construit en LEGO, avec pas moins de 663 900 briques ! En attendant l'ouverture de la convention et sa première apparition publique, ce Bowser phénoménal se laisse découvrir avec une première courte vidéo publiée par Nintendo et quelques captures d'écran, à retrouver sur cette page.

Pour rappel, l'ensemble LEGO Le Puissant Bowser est attendu en magasin le 1er août prochain. Le même jour, la Princesse Peach aura droit à sa figurine LEGO interactive ainsi que plusieurs ensembles LEGO Super Mario (voir tous les détails ICI.)

A king-sized King of the Koopas is touching down at San Diego Comic-Con! This massive 663,900 LEGO brick build of #LEGOSuperMario The Mighty Bowser will be holding court 7/21-7/24. pic.twitter.com/rn58ByBnRl