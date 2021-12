LEGO Super Mario : les sets Luigi's Mansion à gagner sur My Nintendo

D'ici une semaine , l'univers de LEGO Super Mario va s'agrandir en recevant plusieurs nouveaux packs dont trois sets dédiés à Luigi's Mansion, la licence culte ayant permis à Luigi de sortir de l'ombre de son frère. Si vous voulez en savoir plus, on vous a déjà présenté les trois sets ici. Si vous êtes fans ou simplement intéressé par le concept mais que vous n'êtes pas très en fond ou disposé à dépenser vos euros, Nintendo et LEGO ont pensé à vous en organisant un tirage au sort pour gagner pas moins de huit sets d'un coup (voir liste ci-dessous.) Pour ce faire, il suffit de se rendre dès aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier 2022 sur le programme de fidélité My Nintendo et de tenter sa chance. Notez que vous pouvez participer jusqu'à trois fois sachant qu'à chaque fois vous devrez vous acquitter de 10 points platine (les points que l'on obtient en se rendant sur les sites de Nintendo ou en jouant aux jeux mobile de Nintendo.). Plus de détails sur My Nintendo

Pour rappel, les trois sets Luigi's Mansion seront disponibles à la vente à partir du 1er janvier 2022 . Ils nécessiteront forcément d'un pack de démarrage pour pouvoir être pleinement fonctionnels (soit celui de LEGO Super Mario, soit celui de LEGO Luigi.)

Plus d'infos sur LEGO Super Mario dans notre test complet et nos news précédentes. Retrouvez aussi notre test express de La Forteresse Volante de Bowser

Source : Nintendo