Pause Lecture : Génération Zelda Tome 2 chez Omaké Books

En tant qu'immense fan de The Legend of Zelda, et particulièrement du sacro-saint The Legend of Zelda: The Wind Waker, qui est mon opus favori, recevoir ce tome 2 de Génération Zelda a été une belle surprise. Bien que je n’aie pas lu le premier volume, qui couvre les débuts de la saga, cette période 1993-2004 m’intéresse encore davantage et j'ai pu replonger directement dans mes propres souvenirs grâce à cet ouvrage. La période traitée dans ce livre marque en effet un véritable tournant pour la saga The Legend of Zelda, avec d'immenses opus de salon et des épisodes portables tout aussi magistraux. Je pense notamment à des chefs-d’œuvre intemporels comme The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Majora’s Mask ou encore The Legend of Zelda The Wind Waker.

L’une des premières choses qui m’a marqué avec ce tome, c’est son ambition et sa volonté de proposer plus qu’une simple rétrospective ludique des jeux sortis entre 1993 et 2004. Bien sûr, les différents opus sont bien évidemment au centre du livre, mais ce n’est que la surface. L’ouvrage plonge bien plus profondément en s’intéressant aux coulisses de leur création, à leur stratégie marketing et à leur réception à l’époque. Cet angle, à la fois historique et analytique, donne une perspective inédite sur la saga, ou en tout cas, une approche que l'on voit assez rarement de nos jours. Ici, ce n'est pas forcément l'analyse qui prime, mais plutôt l'impression de voir une anatomie complète de chaque sortie d'épisodes. De replonger dans toute une époque, une période charnière pour Nintendo avec des consoles mythiques comme la Nintendo GameCube ou encore la très évidente Nintendo 64. Bien évidemment, vous retrouverez aussi toute une analyse de la saga à la fin de l'ouvrage avec un chapitre entier dédié à l'épineuse question "Les Zelda sont-ils des RPG ?", vaste sujet qui trouve au fil des pages des éléments de réponses et des clefs de décryptages sous la plume de Tetryl (vidéaste spécialisé sur la question et sur ce genre).

Pour illustrer plus efficacement ce que vous pourrez retrouver dans ce second tome de Génération Zelda, prenons l'exemple de The Legend of Zelda The Wind Waker, mon opus préféré comme dit plus haut. Le livre met en lumière les choix artistiques audacieux du jeu et l’impact qu’ils ont eu sur les joueurs et la presse à l’époque. Je savais que le style cel-shading avait suscité des débats, mais le voir replacé dans son contexte de sortie, de son accueil avec une revue de presse des différents tests de l'époque redonne au jeu ses véritables lettres de noblesses. Oui, c'est un chef-d'œuvre, oui, c'est un Zelda marquant et oui, ce style graphique était une idée de génie, mais le temps a tendance à effacer de l'imaginaire collectif les raisons de ce placement au panthéon du jeu vidéo. Génération Zelda viendra vous rappeler, par sa démonstration, le pourquoi du comment. Ce genre de détails, qu’on trouve tout au long de l’ouvrage, montre à quel point la saga Zelda a su évoluer tout en restant fidèle à elle-même.

Une autre force de cet ouvrage, c’est son traitement du marketing, un aspect souvent sous-estimé dans les rétrospectives de jeux vidéo. Le livre dévoile des publicités d’époque, des slogans marquants et des anecdotes sur la façon dont les jeux étaient positionnés sur différents marchés. Ces éléments montrent comment Nintendo a su imposer Zelda comme une référence tout en s’adaptant aux attentes changeantes des joueurs.

Enfin, j’ai adoré découvrir les différentes éditions des jeux, leurs jaquettes et les différences de packaging entre les régions. Certaines doubles-pages sont consacrées à ces visuels, et c’est un vrai bonheur de voir à quel point Nintendo soignait déjà son image de marque. Ces éléments donnent un réel sentiment d’immersion dans l’époque, comme si on replongeait dans les années où chaque sortie était un événement mondial.

Ce qui rend ce tome 2 si plaisant à lire, c’est avant tout sa présentation. La mise en page est impeccable, avec un équilibre parfait entre texte, images et documents visuels. Les sublimes doubles-pages consacrées aux artworks des jeux, aux jaquettes et aux éditions spéciales sont particulièrement marquantes. Ces pages ne sont pas seulement belles à regarder : elles racontent une histoire, celle de l’évolution graphique de la saga et de son positionnement esthétique.

Le ton adopté par les auteurs est également un point fort. Le livre reste très accessible, même pour ceux qui ne sont pas experts de The Legend of Zelda. On sent que l’objectif est de partager une passion tout en restant informatif, mais aussi visuellement beau. Cela en fait une lecture agréable et captivante, que l’on dévore comme un magazine, mais avec la profondeur d’un vrai ouvrage de référence.

Pour les fans de longue date comme moi, c’est aussi une façon de redécouvrir la saga sous un nouveau jour ou bien de la sublimer. Par exemple, j’ai appris ou réappris des détails que j’avais oubliés, comme l’impact culturel de Majora’s Mask ou les influences sorties des contes pour enfant qui sont apparues lors du développement de The Minish Cap. Mais même les lecteurs qui ne connaissent que peu la saga y trouveront leur compte grâce à la clarté et à la richesse des explications. Je pense que c'est l'un des meilleurs livres pour conseiller la saga, il en montre la beauté, la multitude et sa qualité générale au fil de ses pages.

Ce qui m’a également frappé, c’est la manière dont le livre parvient à montrer l’impact des jeux bien au-delà de leur sortie initiale. Par exemple, il explore l'évident rapport au temps au fil des différents épisodes de la saga. C’est un aspect que l’on oublie parfois, mais qui est ici parfaitement remis en avant. Ce tome 2 m’a tellement plu que je ne peux m’empêcher d’espérer que le tome 3 arrive rapidement. En attendant, cet ouvrage constitue un ajout précieux à toute collection de fans de Zelda. C’est une fenêtre ouverte sur les coulisses de la saga, mais aussi sur l’époque qui l’a vue naître et évoluer.

En tant que fan inconditionnel, je suis ravi de voir un livre qui respecte autant son sujet tout en offrant une lecture accessible à tous. Si vous aimez The Legend of Zelda, ou si vous êtes simplement curieux de mieux comprendre cette saga culte, ce tome 2 est un incontournable. Avec ses magnifiques doubles-pages, son exploration du marketing et des coulisses de la saga, et sa mise en lumière des éditions collector et des artworks, ce tome 2 de Génération Zelda est bien plus qu’un simple livre : c’est une plongée fascinante dans une époque et une saga mythiques. Une lecture indispensable pour les amoureux de Zelda.

Pour commander Génération Zelda tome 2, c'est par ici sur le site d'Omaké Books !